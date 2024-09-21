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İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yaralama Olayı

Beytüllahim'de bir Filistinli genç, İsrail ordusu tarafından gerçek mermiyle yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 00:21
İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yaralama Olayı

Beytüllahim'de Gerçek Mermi İle Yaralanma Olayı

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde bir Filistinli genci gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan Açıklama

Filistin Kızılayı, yaralanma olayına ilişkin resmi bir açıklama yaparak, Beytüllahim'de gerçek mermiyle yaralanan bir gence acil tıbbi müdahalede bulunulduğunu ifade etti. Yaralının hastaneye kaldırıldığı bilgisi verilirken, neden yaralandığı ve orduyla çatışmanın olup olmadığına dair bir detay paylaşılmadı.

Olayın Gerçekleştiği Bölge

Yaralanmanın meydana geldiği yer, Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı karşısında yer alan bir İsrail askeri kulesine çok yakın bir konumda bulunmaktadır.

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