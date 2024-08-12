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İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı, toplam sayı 10 bini geçti.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:53
İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonu Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği son baskınlar sırasında 12 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu. Bu gelişme, Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklama ile doğrulandı.

Artan Gözaltılar ve Baskınlar

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gece ve sabah saatlerinde düzenli olarak gerçekleştirdiği baskınlar sonucunda gözaltına alınan Filistinli sayısının 7 Ekim 2023'ten bu yana 10 bini aştığı belirtildi. Bu tarihten itibaren, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı bombardımanlar nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış kaydedildi.

Sonucu Ağır Oluyor

7 Ekim tarihinden beri, İsrail ordusu ve yerleşimcilerle arasındaki çatışmalarda 620 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 binden fazla Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. Gözaltılar ve baskınlar, Filistin halkı üzerinde büyük bir baskı oluşturmaya devam ediyor.

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