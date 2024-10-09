İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaptığı operasyonlarda 25 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu gelişme, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısının 11,200'e ulaşmasına sebep oldu.

Baskınlar Nerelerde Yapıldı?

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nin ortak açıklamasına göre; İsrail ordusu, Halil, Beyt Lahim, Kalkiliye, Cenin, Tulkerim, Nablus, Ramallah ve Kudüs gibi birçok bölgede baskınlar düzenledi.

Gözaltına Alınanlar Arasında Çocuk ve Kadınlar Var

Baskınlarda, aralarında çocuklar, kadınlar ve daha önce İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin de bulunduğu toplam 25 kişi gözaltına alındı. İsrail ordusu, bu tür baskınları Batı Şeria'nın farklı şehirlerine ve beldelerine artırarak devam ettirmekte.