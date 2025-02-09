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İsrail Ordusundan Batı Şeria'daki Saldırılar: Nur Şems Mülteci Kampı'na Genişletilmiş Baskınlar

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki saldırılarını artırarak Nur Şems Mülteci Kampı'na baskınlar düzenliyor, aileler zorla yerinden ediliyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 13:54
İsrail Ordusundan Batı Şeria'daki Saldırılar: Nur Şems Mülteci Kampı'na Genişletilmiş Baskınlar

İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Saldırıları Genişletiyor

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarını genişleterek sürdürüyor. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail ordusu, düzenlediği baskınlarda evlerinden zorla yerinden ettiği ailelere ait evleri askeri kışlaya dönüştürüyor.

Kampın Ablukası ve İnşaat Çalışmaları

Bugün sabah saatlerinde, İsrail ordusu Kampı abluka altına alarak iş makineleriyle bölgeye girdi. El-Musellah Mahallesi'nin girişindeki yolun kazılması için çalışmalara başlandı. Tulkerim Valisi Abdullah Kumeyl, yaptığı yazılı açıklamada, işgal güçlerinin 14 gündür sürdürülen saldırılarını vurguladı.

Kumeyl, "Kentin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nın birçok noktası sıkı bir abluka altına alındı," diyerek, beraberlerinde buldozer ve iş makineleri olduğunu doğruladı.

İnsan Hakları İhlalleri ve Çağrılar

Uluslararası toplum ve insan hakları kurumlarından, Tulkerim kenti ve mülteci kamplarına yönelik düzenlenen saldırılara karşı durmalarını isteyen Kumeyl, yaralanan Filistinlilerin sağlık hizmetlerine erişimini engelleyen ambulansların bölgeye ulaşamadığını belirtti. Bu durumun, Kamptan yerinden edilen birçok ailenin zor durumda kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Filistinli Ailelerin Durumu

Nur Şems Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Şaviş, İsrail askerlerinin evlerini askeri kışlaya dönüştürmesi nedeniyle 150'den fazla Filistinli ailenin kampı terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Şaviş, ordunun her yere keskin nişancılar yerleştirdiğini ve hareket eden her şeyi hedef aldığını vurguladı. Ayrıca, yerinden edilenlere iki haftadan önce evlerine dönmemeleri talimatının verildiğini de ekledi.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, X platformu'ndaki hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki operasyonlarını genişlettiğini ve Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenlemeye başladığını duyurdu. Ordunun, kamp çevresinde büyük bir güçle birlikte sınır muhafızları ve İç Güvenlik (Şabak) ile baskınlar gerçekleştirdiği bildirildi.

Ayrıca, söz konusu açıklamada, ordunun birçok "sabotajcı"yı hedef aldığını ve gözaltına aldığını iddia etti. Açıklamada, "İran'ın şer ekseninin, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini tehdit edecek bir doğu terör cephesi kurmasına izin verilmeyeceği" ileri sürüldü.

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