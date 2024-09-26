İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: Gözaltılar ve Çatışmalar

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Şiddetli Baskınlar

İsrail Silahlı Kuvvetleri, işgal altında bulunan Batı Şeria'da çeşitli kentlere baskınlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda pek çok Filistinli gözaltına alındı.

Baskınlar Nerelerde Gerçekleşti?

Medya kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail askerleri El-Bire ve El-Halil şehirlerine, Ramallah yakınındaki Safa ve Nablus bölgesindeki Beyt Maa beldelerine baskın düzenledi. Bu baskınlar esnasında çok sayıda eve zorla girildi.

Öne Çıkan Gözaltılar ve Olaylar

Baskınların bir kısmında eski tutuklular da dahil olmak üzere en az beş Filistinli gözaltına alındı. Safa beldesinde ise, 17 Eylül'den bu yana gözaltında tutulan Ganim Alkam isimli Filistinli'nin işyerleri ve matbaası, İsrail güçleri tarafından havaya uçuruldu.

El-Halil ve Cenin'deki Olaylar

Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil bölgesinde de birçok yere baskın düzenleyen İsrail güçleri, burada da çok sayıda Filistinliyi gözaltına almayı başardı. Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı üzerinde gerçekleştirdiği 18 saatlik baskından sonra bölgeden çekilen İsrail askerleri, operasyon sırasında 6 kişiyi gözaltına aldı.

Sonuçlar

Son olarak, bu baskınlar sırasında bir Filistinli kadın hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar sonrasında, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve şiddet olaylarında belirgin bir artış gözlemleniyor.