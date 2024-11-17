DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.122.297,82 0,04%

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar: Gözyaşartıcı Gaz ve Ses Bombaları Kullanıldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskınlar düzenleyerek Filistinlilere gaz bombalarıyla saldırdı. 783 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 02:35
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 02:35
İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar: Gözyaşartıcı Gaz ve Ses Bombaları Kullanıldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'ya Baskınlarla Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskın düzenleyerek gerginlikleri artırmaya devam ediyor. Aynı zamanda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de Filistinlilere yönelik saldırıları sürmekte.

Şiddetli Baskınlar ve Gaz Bombaları

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu, Kalkilya şehrinin doğu kesiminde rastgele ses ve gaz bombaları kullandı. Olayda herhangi bir gözaltı veya yaralanma kaydedilmedi.

İsrail güçlerinin, Nablus çevresindeki Deyr Şeref ve Beyt Furik kontrol noktalarında güvenlik önlemlerini artırarak araçlarda sıkı aramalar gerçekleştirdiği bildirildi. Ayrıca, Ramallah'ın batısındaki Şibtein köyüne de baskın düzenledi.

Ayn Sinya ve Diğer Bölgelerdeki Gelişmeler

WAFA, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Filistin toprakları üzerindeki Ayn Sinya kontrol noktasında askeri önlemlerini sıklaştırdığını belirtti. Batı Şeria'nın güneyinde ise, El Halil şehrinin doğusundaki Beni Naim ve Simu beldelerine baskınlar düzenlendi. Beni Naim’de araçları durduran İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz bombaları attı, ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Kermil Kasabasında Gelişmeler

El Halil'in güneyindeki Kermil kasabasında İsrâil ordusu, Filistinlilere ait üç araca el koyarken, Yatta beldesinin doğusundaki çobanların da İsrailliler tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Hıdır Köyü'nde Son Durum

İsrail ordusu, Beytullahim'in Hıdır köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilere ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları attı. Olayda yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Can Kayıpları ve Şiddet

7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleriyle birlikte Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 783 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar: Gözyaşartıcı Gaz ve Ses Bombaları Kullanıldı
2
Çin Lideri Şi'den Biden'a Birlikte Var Olma Mesajı
3
İsrail, Lübnan Sınırındaki İki Beldede Askeri Bölge İlan Etti
4
Çin, 2026 APEC Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak
5
İsrailli Esirlerin Aileleri Tel Aviv'de Protesto Düzenledi
6
Netanyahu'nun Kayserya Konutuna İki İşaret Fişeği Atıldı
7
İsrail Saldırısında Nusayrat Mülteci Kampı'nda 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!