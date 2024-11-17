İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar: Gözyaşartıcı Gaz ve Ses Bombaları Kullanıldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'ya Baskınlarla Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskın düzenleyerek gerginlikleri artırmaya devam ediyor. Aynı zamanda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de Filistinlilere yönelik saldırıları sürmekte.

Şiddetli Baskınlar ve Gaz Bombaları

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu, Kalkilya şehrinin doğu kesiminde rastgele ses ve gaz bombaları kullandı. Olayda herhangi bir gözaltı veya yaralanma kaydedilmedi.

İsrail güçlerinin, Nablus çevresindeki Deyr Şeref ve Beyt Furik kontrol noktalarında güvenlik önlemlerini artırarak araçlarda sıkı aramalar gerçekleştirdiği bildirildi. Ayrıca, Ramallah'ın batısındaki Şibtein köyüne de baskın düzenledi.

Ayn Sinya ve Diğer Bölgelerdeki Gelişmeler

WAFA, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Filistin toprakları üzerindeki Ayn Sinya kontrol noktasında askeri önlemlerini sıklaştırdığını belirtti. Batı Şeria'nın güneyinde ise, El Halil şehrinin doğusundaki Beni Naim ve Simu beldelerine baskınlar düzenlendi. Beni Naim’de araçları durduran İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz bombaları attı, ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Kermil Kasabasında Gelişmeler

El Halil'in güneyindeki Kermil kasabasında İsrâil ordusu, Filistinlilere ait üç araca el koyarken, Yatta beldesinin doğusundaki çobanların da İsrailliler tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Hıdır Köyü'nde Son Durum

İsrail ordusu, Beytullahim'in Hıdır köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilere ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları attı. Olayda yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Can Kayıpları ve Şiddet

7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleriyle birlikte Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 783 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.