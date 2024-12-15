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İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Yine Baskınlar: 811 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarla 811 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 06:03
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 06:03
İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Yine Baskınlar: 811 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kentlerinde yine baskınlar düzenledi. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan bilgilere göre, bu baskınlar Nablus, Ramallah ve El Halil gibi önemli bölgelerde gerçekleştirildi.

Ramallah'ın Barka köyünde, Filistinlilere ait bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapatarak bölgeyi kontrol altına aldı. Aynı zamanda, Ramallah kentinde Filistinlilere ait araçlara da saldırılar gerçekleştirildi.

Selfit kentinde ise, bir Filistinli askerler tarafından darbedilerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Bu baskınlar, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı günden itibaren artan gözaltı ve saldırıların bir parçası olarak öne çıkıyor.

İlgili veriler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ve işgal altındaki topraklarda bulunan İsrailliler tarafından saldırılarda 167'si çocuk olmak üzere toplam 811 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini belirtmektedir.

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