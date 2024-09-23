İsrail Ordusundan Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail Ordusu Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail silahlı kuvvetleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının detaylarına dair bilgi veren görgü tanıkları, operasyonun Hizbullah’ın etkili olduğu Dahiye bölgesinde, Bir el-Abid mahallesindeki bir binaya yapıldığını bildirdi.

Saldırının Hedefi

İsrail ordusu, yaptığı resmi açıklamada, saldırının amacı hakkında bilgi paylaşarak Hizbullah’ın silahlı kanadının yüksek rütbeli komutanlarından Ali Karaki'yi hedef aldığını öne sürdü.

Olayla İlgili Gelişmeler

Henüz saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralı ile ilgili açıklama yapılmazken, olayın detayları hakkında yapılan incelemelerin sürdüğü öğrenildi.