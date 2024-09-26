İsrail Ordusundan Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail Ordusu Beyrut'ta Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesine bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, görgü tanıklarının ifadelerine göre, aynı noktaya üç kez saldırı düzenlendi.

Ordu Açıklama Yaptı

İsrail ordusu, yazılı bir açıklama ile "Şu anda Beyrut’a yönelik saldırılar düzenliyoruz." şeklinde bilgi verdi. İsrail Radyo kaynaklarına göre, saldırının hedefinde Hizbullah’ın silahlı insansız hava aracı (SİHA) biriminden sorumlu komutanı yer alıyordu.

Saldırıda Yaralılar Var

Lübnan merkezli El-Cedid televizyonu, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığını bildirdi. NNA haber ajansı ise, saldırının Dahiye’de yoğun bir caddede bulunan 10 katlı bir apartman dairesine yapıldığını aktardı.

Dörtüncü Hava Saldırısı

Bu saldırı, Beyrut'un Dahiye Mahallesi'ne yönelik son bir hafta içerisinde düzenlenen dördüncü hava saldırısı olarak kayıtlara geçti. Sosyal medyada, hedef alınan binadaki hasar gören dairenin görüntüleri paylaşıldı.