İsrail Ordusundan Beyrut'un Dahiye Bölgesine Üç Şiddetli Hava Saldırısı

İsrail Ordusunun Dahiye'ye Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesine üç şiddetli hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye yönelik düzenlediği bu saldırılarda Gubeyri bölgesine iki, Şuveyfat bölgesine ise bir hava saldırısı yaptı.

Saldırıdan Önceki Tahliye Uyarısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılardan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından Şuveyfat ve Gubeyri için tahliye çağrısı yaptı. Adraee, paylaştığı haritada belirtilen binaların saldırı öncesinde boşaltılmasını istedi.

Artan İnsani Kriz ve Can Kaybı

İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırıları, 8 Ekim 2023'ten bu yana hız kazandı. Özellikle Hizbullah ile devam eden çatışmalar sonucunda Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplamda 3 bin 365 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 216 çocuk ve 653 kadın bulunuyor. Ayrıca, 14 bin 344 kişi yaralandı.

Yerinden Edilen İnsanlar

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da, 100 binlerce kişi yerinden edilirken, Birleşmiş Milletler verilerine göre, toplamda 1 milyon 400 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerden 585 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Hizbullah'ın Karşılık Verişi

Hizbullah yetkilileri, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına karşılık vererek roket ve füzelerle saldırılarda bulundu. Ancak, bu saldırılar genellikle İsrail askeri üslerini hedef aldığı belirtiliyor ve büyük bir hasar rapor edilmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.