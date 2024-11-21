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İsrail Ordusundan Beyrut'un Güneyine Şiddetli Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarıyla birçok binayı yerle bir etti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:08
İsrail Ordusundan Beyrut'un Güneyine Şiddetli Hava Saldırıları

İsrail Ordusu Dahiye’ye Bir Dizi Hava Salgını Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar, özellikle Hureyk ve Hades bölgelerindeki mahalleleri hedef aldı.

Büyük Yıkım ve Tehdit Açıklaması

Gerçekleştirilen bu saldırılar sonucunda bölgede çok sayıda bina yerle bir olurken, Dahiye semaları toz ve duman bulutu ile kaplandı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabı üzerinden Hades ve Hureyk bölgelerindeki bazı binaların işaretli olduğu 3 harita yayınlayarak, bölgedeki sivil halkı tahliye etmeleri konusunda uyardı. Adraee, bu binalardan en az 500 metre uzaklaşılması gerektiğini belirtti.

Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusu, sabaha karşı da Dahiye bölgesine yönelik 3 hava saldırısı düzenleyerek, gerilimi artırmış oldu. Bu gelişmeler, bölgedeki istihdamın ve güvenliğin ne derece tehdit altında olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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