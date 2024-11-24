DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.340.493,95 0,94%

İsrail Ordusundan Beyrut'un Güneyine Şiddetli Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırılarıyla bölgede büyük bir kargaşa yarattı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 22:40
İsrail Ordusundan Beyrut'un Güneyine Şiddetli Hava Saldırıları

İsrail Ordusu Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini, çok sayıda şiddetli hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırılar, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından duyuruldu.

Hedef Alınan Bölgeler

Saldırılar, Dahiye'deki Hureyk, Gubeyri ve Şuveyfat Amrusiye bölgelerine odaklandı. Özellikle Hureyk Mahallesi'ne en az 3 hava saldırısı düzenlendi ve ardından yangınlar meydana geldi. Dahiye'nin semalarını ise toz ve duman bulutları kapladı.

İlk Dalga Saldırılar

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, saldırıların ilk dalgası birkaç dakika içinde ardışık olarak gerçekleştirildi.

Ordu Sözcüsünden Tehdit

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılardan kısa bir süre önce X hesabından 12 harita yayınlayarak bir tehditte bulundu. Gubeyri, Burc el-Baracine, Hureyk, Hades ve Şuveyfat Amrusiye bölgelerinde bazı binaları işaret ederek buralardan uzak durulması konusunda tahliye uyarısı yaptı. Bunun üzerine Hizbullah mensupları, sakinlerin tahliyesi için havaya ateş açtı.

Tehditkar Açıklamalar

Adraee, saldırıların başlamasının ardından yaptığı paylaşımda, "Kendilerini denklem dayatabilecek konumda gören herkes, Hizbullah'ın sahte medya sözcülerinden gelen haberleri okumaktan kaçınmak ya da güney banliyölerinde bir tur atmakta özgürdür; böylece bugün ve özellikle bu gece ne demek istediğimizi anlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Elektrik Çarpması: 26 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
2
Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Toprak Kayması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
3
Ordu'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
4
Rusya-Antalya Seferinde Uçak Motorunda Yangın Çıktı
5
Kosova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
6
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de Anıldı
7
Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Öğretmenler Günü'nde Kişisel Başarı Hikayesini Paylaştı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı