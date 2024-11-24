İsrail Ordusundan Beyrut'un Güneyine Şiddetli Hava Saldırıları

İsrail Ordusu Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini, çok sayıda şiddetli hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırılar, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından duyuruldu.

Hedef Alınan Bölgeler

Saldırılar, Dahiye'deki Hureyk, Gubeyri ve Şuveyfat Amrusiye bölgelerine odaklandı. Özellikle Hureyk Mahallesi'ne en az 3 hava saldırısı düzenlendi ve ardından yangınlar meydana geldi. Dahiye'nin semalarını ise toz ve duman bulutları kapladı.

İlk Dalga Saldırılar

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, saldırıların ilk dalgası birkaç dakika içinde ardışık olarak gerçekleştirildi.

Ordu Sözcüsünden Tehdit

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılardan kısa bir süre önce X hesabından 12 harita yayınlayarak bir tehditte bulundu. Gubeyri, Burc el-Baracine, Hureyk, Hades ve Şuveyfat Amrusiye bölgelerinde bazı binaları işaret ederek buralardan uzak durulması konusunda tahliye uyarısı yaptı. Bunun üzerine Hizbullah mensupları, sakinlerin tahliyesi için havaya ateş açtı.

Tehditkar Açıklamalar

Adraee, saldırıların başlamasının ardından yaptığı paylaşımda, "Kendilerini denklem dayatabilecek konumda gören herkes, Hizbullah'ın sahte medya sözcülerinden gelen haberleri okumaktan kaçınmak ya da güney banliyölerinde bir tur atmakta özgürdür; böylece bugün ve özellikle bu gece ne demek istediğimizi anlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.