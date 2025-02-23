İsrail Ordusundan Cenin'de Yeni Baskın: Yamun Beldesinde Altyapı Tahribatı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir beldeye daha baskın düzenledi. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, ordu Yamun beldesinde iki buldozerle sokakları kazmaya başladı.

İsrail askerleri, beldenin alt yapı sistemini hedef alarak su ve elektrik hatlarını tahrip etmeye başladı. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Yamun beldesinde çok sayıda evi basan İsrail güçleri, bazı Filistinlileri de gözaltına aldı.

Daha önce, Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesine sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail askerleri, burada da 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulayacağını duyurmuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından, 21 Ocak'ta Cenin'e başlattığı saldırıları genişleten İsrail ordusu, Cenin çevresindeki köylere yönelik saldırılarını da artırmıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki saldırılarını genişleterek 2002'den bu yana ilk kez tanklarla Cenin'e gireceğini açıkladı. Yedioth Ahronot gazetesi de, İsrail tanklarının 22 yıl sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Cenin yakınlarında görüldüğünü bildirdi.