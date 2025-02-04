İsrail Ordusundan Cenin'e Dronlu Saldırı: Şiddet Tırmanıyor

İsrail Ordusu Cenin'de Dranlarla Bombardıman Yapıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'nda şiddetli saldırılarını artırarak, Filistinlilerin evlerine dronlarla bomba atmaktan geri durmuyor.

Gazze'de ateşkese ulaşılmasının ardından Batı Şeria'nın kuzeyine başlattığı yeni saldırılarda, Cenin Mülteci Kampı ile Tulkerim ve Tubas kentlerine yönelen israilli askerler, evleri havaya uçurmakta ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına almakta.

Cenin Mülteci Kampı'ndan gelen görgü tanıkları, 15. gününe ulaşan saldırılarda bölgeden dronların sesleri ve patlama gürültülerinin duyulduğunu belirtti. Birçok evin havaya uçurulduğunu aktaran tanıklar, ciddi bir insani krizin yaşandığına dikkat çekti.

2002'den beri en yoğun saldırılara maruz kalan Cenin, 2 Şubat'ta 21 evi havaya uçurarak büyük bir yıkıma uğramıştı. Son bir ayda, 25 Filistinli hayatını kaybederken, pek çok bina yerle bir oldu.

Tubas ve Tulkerim'deki Saldırılar Devam Ediyor

Tubas’da da üçüncü gününe ulaşan askerî operasyonlarla, El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesinde Filistinlilere yönelik baskınlar ve hareket kısıtlamaları sürüyor. Görgü tanıkları, buldozerler eşliğinde gerçekleştirilen baskınlarda, çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tulkerim'deki saldırılar ise 9. gününde devam ederken, son olaylarda biri gazeteci ve biri çocuk olmak üzere toplam 3 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı ve yüzlerce aile göç etmek zorunda kaldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 2023 yılının ocak ayından bu yana Batı Şeria'da 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere toplam 70 Filistinli'nin öldüğünü duyurdu. Ayrıca, 7 Ekim 2023’ten bu yana süregelen şiddet dalgasında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 905 Filistinli hayatını kaybetti, 7000'den fazla kişi yaralandı ve 14,300'den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki operasyonları, 19 Ocak 2024'e kadar sürmüştü ve bu süreçte 61 binden fazla personel hayatını kaybetti, birçok kişi hala enkaz altında kaybolmuş durumda.