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İsrail Ordusundan Feci Hata: Kendi Askerlerine Hava Saldırısı

Gazze'de düzenlenen hava saldırısında İsrail ordusu kendi askerlerini hedef aldı. 1 ölü, 6 yaralı var.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 20:39
İsrail Ordusundan Feci Hata: Kendi Askerlerine Hava Saldırısı

İsrail Ordusunun Hava Saldırısı

Bu sabah, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yer alan Han Yunus bölgesine hava saldırısı düzenledi. Ancak yapılan açıklamalara göre, bu saldırı sırasında bir teknik hata meydana geldi ve İsrail askerlerinin konuşlandığı bir bina vuruldu.

Olayın Detayları

İsrail ordusu tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu hava saldırısında yanlışlıkla bir bombanın kendi birliklerinin bulunduğu binaya isabet ettiği bildirildi. Bu talihsiz olayda 1 İsrail askeri hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere toplam 6 asker yaralandı.

Askeri Yetkililerden Açıklama

İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlatarak, benzer durumların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Bu tür kazaların, asimetrik savaş ortamlarında sıkça yaşandığı ifade ediliyor.

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