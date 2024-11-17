İsrail Ordusundan Gazze'de 2 Asker Kayıp: Ölü Sayısı 798'e Yükseldi

İsrail Ordusu, Gazze'deki Son Çatışmalarda 2 Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin hayatını kaybettiğini ve bir askerin de ağır yaralandığını duyurdu. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarla birlikte, ölen İsrail askerlerinin sayısı 798 olarak güncellendi.

Askerlerin Kimlikleri Belirlendi

İsrail ordusundan gelen açıklamada, Nachshon Taburundan Yüzbaşı Yogev Pazy (22) ve Çavuş Noam Eitan (21)'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleşen çatışmalarda hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Ayrıca, aynı taburdan bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi.

Saldırıların Etkisi ve Sivil Kayıplar

İsrail, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılarda bulunmakta ve sıkı bir kuşatma uygulamaktadır. 7 Ekim'den bu yana, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 43 bin 846 Filistinli yaşamını yitirdi; bu ölülerin 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olarak kaydedildi. Ayrıca 103 bin 740 kişi de yaralandı. Sivil altyapının hedef alınmasıyla birlikte, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da büyük zarar görmektedir.

Ölü Sayısı ve Sivil Altyapının Durumu

Yerin altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, geride kalanların durumu giderek zorlaşmaktadır. Gazze'deki çatışmaların yol açtığı tahribata ilişkin endişeler artmakta, uluslararası toplumun gözleri bölgedeki duruma çevrilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.