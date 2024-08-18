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İsrail Ordusundan Gazze'de Basın Ekibine Saldırı

TRT Arabi ekibi, Han Yunus'ta İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Güvenlik iddiaları çürütüldü.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 19:43
İsrail Ordusundan Gazze'de Basın Ekibine Saldırı

İsrail Ordusu Gazze'de Basın Ekibine Saldırdı

İsrail askeri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, "güvenli" olduğu savunulan bir bölgede TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu.

Basın Ekibinin Açıklamaları

TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum, olayın ardından yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri güvenli olduğu iddia edilen bölgede, basın tabelası bulunan aracımızı hedef alarak ateş açtılar," dedi.

Berhum, "Gazze'deki savaşın başlangıcından beri 4. kez hedef alınıyoruz. Filistinlilerin yoğun olduğu bir bölgede haber yapmak için oradaydık," diye ekledi.

Saldırının Detayları

Saldırı sırasında, durumu daha da tehlikeli hale getiren keskin nişancıların doğrudan ekibi hedef aldığını vurgulayan Berhum, "Araçtan 5 metre uzaklaştıktan sonra bile yaklaşık 15 dakika boyunca üzerimize ateş etmeye devam ettiler," ifadesini kullandı.

Berhum, ayrıca, "Güvenli bir yer yok. İsrail askerleri herhangi bir uyarı yapmadan doğrudan hedef alıyor. Araç ön camımıza ve yanımdaki kameramana ateş açıldı," dedi.

Geçmişteki Yaralanmalar

Son olarak Sami Berhum, İsrail ordusunun 4 ay önce gerçekleştirdiği bir saldırıda ayağını kaybettiğini hatırlattı. Bu durum, basın mensuplarının bölgedeki güvenliğinin sorgulanmasına neden oluyor.

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