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İsrail Ordusundan Gazze'deki Çatışma Açıklaması: Bir Asker Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmada bir askerinin öldüğünü açıkladı. Ölen askerin kimliği belirlendi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 23:07
İsrail Ordusundan Gazze'deki Çatışma Açıklaması: Bir Asker Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Çatışmada Hayatını Kaybeden Askerin Kimliği Açıklandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde meydana gelen çatışmada bir askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, 46. Taburdan Teğmen Avraham ben Pinchas (24) isimli askerin, bugün yaşanan çatışmada yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail Ordusunun Kaybı Artıyor

Açıklamaya göre, 27 Ekim 2023'te başlayan kara saldırılarından bu yana, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı 382'ye ulaştı. Bu kayıplar, bölgede tırmanan gerilimin ve çatışmaların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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