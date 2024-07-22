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İsrail Ordusundan Gazze'deki Ölüm Haberi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerin ölümüyle ilgili açıklamada bulundu.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 22:23
İsrail Ordusundan Gazze'deki Ölüm Haberi

İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde meydana gelen bir olayda 1 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, sabah saatlerinde Gazze’deki operasyon bölgesi dışında gerçekleşen bir faaliyette el bombasının infilakı sonucu bu üzücü olayın yaşandığı bildirildi.

Kaza ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

Olayın detayları hakkında çok fazla bilgi paylaşılmamakla birlikte, kazanın nedenlerine ilişkin bir soruşturma sürecinin başlatıldığı ve sonuçların askeri savcılığa iletileceği belirtildi. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden asker, Yüzbaşı Mordechai Kadmon. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar sonucunda, ölen İsrailli asker sayısının 683'e yükseldiği kaydedildi. Bu sayının 326'sının karada yürütülen işgal sürecinde olduğu ifade edildi.

Ayrıca Yaralanan Asker Sayısı Açıklandı

İsrail ordusunun yeni verilerine göre, toplamda 4,199 asker yaralandı ve bunlardan 1,089'u karadan işgal sürecinde yaralanmış durumda.

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