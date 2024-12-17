İsrail Ordusundan Gazze'deki Ölümlerle İlgili Açıklama

İsrail Ordusu'ndan Şok Edici Açıklama

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde meydana gelen bir olayda iki askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olay, Refah kentinde ağır hasarlı bir binanın çökmesi sonucu gerçekleşti.

Ölen Askerlerden Biri Binbaşı

Ordunun yaptığı açıklamada, ölen askerlerden birinin binbaşı rütbesinde olduğu belirtildi. Ayrıca, olayda iki İsrail askerinin yaralandığı haberi de kaydedildi.

Olayın Arka Planı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze’ye yönelik başlattığı askeri operasyonlar sonucunda toplam 808 askerinin yaşamını yitirdiğini, bunlardan 380'inin karadan gerçekleştirilen işgal sürecinde kaybedildiğini açıkladı.