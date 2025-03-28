İsrail Ordusundan Gazze ve Lübnan’a Hava Saldırıları: 40 Hedef Vuruldu

İsrail ordusu, öğleden önce saatlerinden itibaren Gazze Şeridi ile Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarıyla 40'tan fazla hedefi vurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre, ordu, Gazze'nin yanı sıra Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'ta da hava saldırıları gerçekleştirdi. İddialara göre, ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik 25'ten fazla hava saldırısı düzenledi.

Beyrut ile Lübnan'ın güneyinde hedef alınan 15 noktanın Hizbullah'a ait olduğu ifade ediliyor. İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın komuta merkezleri ve fırlatma rampalarına yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Ayrıca, Lübnan'ın ateşkes anlaşmasına uyma sorumluluğuna dikkat çekilerek, bu ülkeye yönelik saldırıların devam edebileceği tehdidi savruldu.

Ateşkesin Bozulması ve Sonuçları

İsrail, 4 ay aradan sonra ilk kez başkent Beyrut'u hedef aldı. İfadelere göre, son hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Aynı zamanda, İsrail ordusunun daha önceki son saldırısının, 27 Kasım 2024 tarihindeki ateşkes anlaşmasının akabinde gerçekleştiği biliniyor.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes, 18 Mart sabahı itibarıyla bozuldu ve yeniden şiddetli saldırılara başlandı. Saldırılardan bu yana, çoğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 896'dan fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 1984'ü aşkın kişi de yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleşen saldırılarda, toplamda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 50,251'e, yaralı sayısı ise 114,025'e yükseldi.