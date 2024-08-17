İsrail Ordusundan Gazze'ye Saldırı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırısı

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah şehrine bir düzenleme gerçekleştirdi. Bu saldırıda, üç Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırının Ayrıntıları

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail'in topçu birlikleri, Deyr el-Belah'ın güneyinde yer alan El-Hakar bölgesindeki bir evi hedef aldı. Bu bombardıman, yerel halk arasında büyük bir tedirginliğe yol açtı.

Hastane Açıklamaları

Aksa Şehitleri Hastanesi'nde görevli yetkililer, düzenlenen saldırıda üç Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu aktardı. Yaralıların durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.