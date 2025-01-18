İsrail Ordusundan Gazze'ye Uyarı: 'Kuzeye Hareket Etmeyin'

İsrail Ordusu'ndan Kritik Uyarı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere, ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesiyle birlikte bölgenin güneyinden kuzeye hareket etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Ordu Sözcüsünden Açıklama

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gerilimi azaltmak amacıyla bazı hususlara açıklık getirilmesi gerektiğini belirtti. Adraee, İsrail ordusunun anlaşmanın tüm detaylarını uygulamak için çalışacağını ifade etti.

Tehlikeli Hareketler ve Yaklaşım Yasakları

Adraee, “İsrail ordusunun bölgedeki faaliyetleri göz önüne alındığında, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine hareket etme tehlikesi devam ediyor. İlk etapta güvenli ulaşım yöntemlerine ilişkin bir açıklama yapılacaktır” dedi.

Bunun yanı sıra, Gazze'nin güneyindeki Refah sınır bölgesi, Philadelphia Koridoru ve İsrail ordusunun yoğun olduğu bölgelerin de tehlikeli olduğunu vurguladı. Özellikle deniz alanında balık tutma, yüzme ve dalış gibi aktivitelerde de dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar aracılığıyla yapılan açıklamada, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldığı duyuruldu. Anlaşma, 19 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek ve üç aşamadan oluşacak.

İlk aşamada, 42 gün süresince 33 İsrailli esir serbest bırakılacak. Ayrıca, anlaşma çerçevesinde Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşımı sağlanacak ve yerinden edilmiş Filistinlilerin eski bölgelerine dönmeleri desteklenecek. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasının ardından açıklanacak.