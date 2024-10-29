İsrail Ordusundan Gazze'ye Yeni Saldırı: 4 Ölü, 80 Yaralı

İsrail Ordusunun Gazze Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sahabe Çarşısı ile Es-Sudaniye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında, ilk bilgilere göre 4 Filistinli hayatını kaybederken, 80 Filistinli ise yaralandı.

Yetkililerden Açıklama

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının sonucu olarak Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 4 ölü ve 80’den fazla yaralının getirildiğini belirtti.

Göçe Zorlama Planları

İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyinde, 5 Ekim'den beri yoğun hava saldırıları sürdürdüğü biliniyor. Saldırıların ardından 93 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin kayıp olduğu duyurulmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerindeki Filistinlilerin, haritası paylaşılarak boşaltılması istenen alanları terk etmeleri gerektiğini bildirdi. Bu durum, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak adlandırılan bir strateji ile örtüşüyor.

"Generaller Planı" ifadesi, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesi ve ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su akışının engellenmesini öngörüyor.