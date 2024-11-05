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İsrail Ordusundan Kusayr'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'nin Kusayr ilçesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu, Hizbullah hedef alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 19:32
İsrail Ordusundan Kusayr'a Hava Saldırısı

İsrail Ordusu Suriye'de Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'nin orta kesiminde bulunan Humus iline bağlı Kusayr ilçesine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu saldırının, İsrail hava kuvvetleri tarafından yapıldığı belirtildi. Saldırının Hedefi Hizbullah

Yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen hava saldırısının Hizbullah'a ait silah depolarını hedef aldığı iddia edildi. Bu açıklamalar, saldırının gerekçesini de ortaya koymuş oldu.

Daha Önceki Saldırılar

İsrail ordusu, saldırının gerçekleştiği günden bir gün önce de Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırıları düzenlemişti. O saldırılarda da Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarının hedef alındığı söylenmişti.

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