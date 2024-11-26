İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırı: 180 Nokta Vuruldu

İsrail Ordusu Havadan Vurdu: 180 Nokta Hedef Alındı

İsrail ordusu, beklenen ateşkes öncesi Lübnan'da bugün 180 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, bu saldırıların Hizbullah'a ait hedefler olduğuna dair ifadeler yer aldı.

İsrail güvenlik kabinesi, Türkiye saatiyle 17.00'de, Lübnan'daki olası ateşkesi oylamak üzere toplandı. Öte yandan, Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, muhtemel ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00'de ABD ve Fransa'nın birlikte yapacağı açıklamayla kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

Basında çıkan haberlerde, ateşkesin yarın sabah itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Saldırılara dair görüntüler de basınla paylaşılarak, bölgedeki gerilimin artmasına yol açan hava saldırılarının nedenleri üzerine tartışmalar alevlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.