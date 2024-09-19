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İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından önce Lübnan'a hava saldırıları düzenledi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:59
İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın beklenen konuşması öncesinde, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırıların, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen "hedeflere" yönelik olduğu ifade edildi.

Saldırının Zamanlaması Dikkat Çekiyor

İsrail ordusunun düzenlediği operasyonların, Nasrallah'ın yapacağı konuşmadan yalnızca dakikalar önce gerçekleşmesi dikkat çekti. Yerel medya, hava saldırılarının "geniş çaplı" olduğunu bildirirken, Lübnan makamlarının henüz resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Roket Atışları Yapıldı

Diğer yandan, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine roket saldırıları gerçekleştirdiğine dair bilgiler geliyor. Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimin tırmandığını gösteriyor.

Sonuç olarak, bu olaylar Ortadoğu'daki gergin atmosferi daha da derinleştiriyor ve uluslararası toplumun dikkatini çekiyor.

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