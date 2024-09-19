İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail Ordusu Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde farklı noktalara kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirdi.

Bölgedeki Durum

Görgü tanıkları, saldırıların bir dizi önemli hedefi içerdiğini ve bu nedenle bazı bölgelerden yoğun dumanların yükseldiğini aktardı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolar, İsrail ordusunun hava saldırıları sırasında alevlerin yükseldiğini gösteriyor.

Saldırı Sayıları ve Resmi Açıklama Eksikliği

Resmi olmayan kaynaklara göre, İsrail ordusu 50'den fazla hava saldırısı düzenlemiş durumda. Ancak, Lübnan hükümeti veya İsrail ordusundan konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hasan Nasrallah'ın Konuşması Öncesi Saldırılar

Bunlarla birlikte, İsrail ordusunun bu saldırıları, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugün gerçekleştirdiği konuşmadan önce yoğunlaşmıştı.