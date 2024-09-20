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İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırıları yeniden gündeme geldi. Bölgedeki gerilim artıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:35
İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail Ordusunun Hava Saldırıları Yeniden Başladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar, özellikle Meys el-Cebel ve Kefr Kila yönlerinde yoğunlaştı. Hava saldırıları sonrası herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Saldırılara Ait Resmi Açıklama Bekleniyor

Hüseyin Yılmaz, Lübnan'daki olaylarla ilgili İsrail ve Lübnan yetkililerinden herhangi bir resmi açıklama gelmediğini belirtti. Bu durum, bölgedeki gerilim açısından endişe verici bir gelişme olarak kaydediliyor.

Lübnan'daki Patlamaların Etkileri

Lübnan’da 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, çağrı cihazlarının ve telsizlerin eş zamanlı patlatılması sonucunda büyük bir kaos yaşandı. 17 Eylül’de Hizbullah'a ait olan cihazlardaki patlamalar sonucunda, ikisi çocuk olmak üzere 12 kişi ölmüş, 2.323 kişi ise yaralanmıştı. 18 Eylül'de ise yaygın telsiz patlamalarında 25 kişi hayatını kaybetti ve 608’den fazla kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer bu olaylardan İsrail’i sorumlu tutuyor.

İsrail-Lübnan sınırında son birkaç aydır giderek büyüyen bu çatışmalar, bölgedeki barış ve güvenliği olumsuz etkileyen gelişmeler arasında yer alıyor.

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