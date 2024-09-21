İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail Ordusu, Lübnan'da Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail askeri güçleri, Lübnan'daki Hizbullah hareketine ait olduğunu ileri sürdükleri hedeflere yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırıların Detayları

İsrail ordusunun açıklamasında, saldırıların özellikle güney Lübnan'daki Hizbullah tesislerine odaklandığı ifade edildi. Lübnan kaynakları ve sosyal medya kullanıcıları, İsrail savaş uçaklarının güneydeki yerleşim alanları yakınlarında gerçekleştirdiği saldırılara ait patlama seslerinin görüntülerini paylaştı.

Saldırıların Ekstra Boyutları

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının güney kasabalara 40 dakika içinde 50'den fazla saldırı düzenlediğini rapor etti. Bu uçuşların çoğunlukla tepe, vadi ve nehir yataklarını hedef aldığı belirtiliyor.

Özellikle Rumin Vadisi, Deyr ez-Zehrani, El-Luveyze, Melih ve Barti gibi bölgelerin vurulduğu aktarıldı.

İsrail Ordusunda Çatışma Hazırlığı

Öte yandan, İsrail Ordusu Kuzey Komutanı Tümgeneral Ori Gordin başkanlığında, birliklerin komutanlarıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldığına dikkat çekildi. Bu toplantının 'bölgedeki çatışmanın genişletilmesine yönelik hazırlıkların bir parçası' olarak düzenlendiği ifade edildi.

Yaralı ve Ölü Sayıları

İsrail'in dün düzenlediği saldırılarda, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil ve eski Rıdvan Gücü komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi ile birlikte en az 15 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 çocuk ve 7 kadın dahil olmak üzere 37'ye ulaştığını, yaralı sayısının ise 68 olduğunu aktardı. Ebyad, dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının 76'ya çıktığını da belirtti.