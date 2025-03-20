İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırıları: Kriz Derinleşiyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerine yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu durum, bölgedeki gerilimi daha da artırırken, Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları güney yollarında yoğun uçuşlarla dikkat çekti.

Özellikle Beka bölgesindeki Centa beldesi, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Ayrıca, İsrail ordusu güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Ciba, Zahleti ve Senya bölgelerine 4 füze saldırısı düzenledi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun doğudaki Baalbek kentinin batısına da bir hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in bu anlaşmaya sık sık ihlal ettiği kaydedildi. Lübnan makamları, bu saldırılar sonucunda en az 94 kişinin hayatını kaybettiği ve 288 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ayrıca, İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine uymadan Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 farklı noktada varlığını sürdürmeye devam ediyor.