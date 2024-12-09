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İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 asker yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:02
İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı

İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yer alan Bint Cubeyl bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında bir birey hayatını kaybetti.

Resmi haber ajansı NNA tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırı, Bint Cubeyl'deki bir askeri kontrol noktasında gerçekleşti. İsrail ordusu, Nebatiye ilindeki bu bölgedeki askeri kontrol noktasından geçen bir aracı hedef aldı.

Bu saldırıda, aracı süren şahıs yaşamını yitirirken, dört Lübnan askeri hafif yaralarla olay yerinde bulundu. Ayrıca, İsrail'in Alma el-Şaab kasabasına yönelik başka saldırılar düzenlediği de bildirildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasına rağmen, İsrail ordusu ateşkes süresince çeşitli ihlallerde bulunmayı sürdürdü.

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