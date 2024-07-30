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İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güney bölgesinde bir evi hedef aldı; can kaybı yok ancak ev tamamen yıkıldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:03
İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail Ordusu Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusuna bağlı savaş uçaklarının, Lübnan'ın güney kısmında yer alan bir eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Bu bilgi, Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA tarafından duyuruldu.

Saldırı Detayları

Saldırının, Cibşin ve Adşit beldeleri ortasında bulunan Halta bölgesindeki boş bir evi hedef aldığı öğrenildi. Saldırı sonrasında evin tamamen yıkıldığı kaydedilirken, can kaybı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Sonik Patlama ve Diğer Olaylar

İsrail savaş uçaklarının, saldırı sırasında ses duvarını aşarak iki kez sonik patlama meydana getirdiği de belirtiliyor. Ayrıca, bugün yapılan hava saldırısında bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğü iddiası da gündeme gelmiş durumda.

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