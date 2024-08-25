İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail Ordusundan Yeni Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Yapılan resmi açıklamada "Tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla son bir saat içerisinde Hizbullah'a ait birkaç füze rampasını neutralize ettik" denildi.

Önleyici Saldırı ve Hedefler

Ordunun açıklamasında, aynı zamanda Lübnan'ın Hiyam bölgesinde Hizbullah'a ait bir hücrenin de hedef alındığı ifade edildi. Bu saldırılar, erken saatlerde başlatılan bir önleyici operasyonun parçası olarak duyuruldu.

Hizbullah'ın Misillemesi

Hizbullah ise, üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlenen suikast sonrasında "misilleme saldırısı" başlattığını açıkladı. Gerilim artarken, her iki tarafın da birbirlerine yönelik eylemleri sürüyor.