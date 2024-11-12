İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava ve Topçu Saldırısı: Ölü ve Yaralılar Var

İsrail, Lübnan'ın Güneyine Büyük Saldırı Düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneydeki çeşitli bölgelere yönelik gerçekleştirdiği hava bombardımanı ve topçu atışları sonucu birçok yerleşim bölgesinin hedef alındığı bildirildi.

Saldırılarda Ölü ve Yaralılar Var

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in ülkenin güneyindeki Sur ve Nebatiye illerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğunu aktardı. Özellikle, Sur’a bağlı Dibal kasabasına yapılan saldırıda, hedef alınan binanın yıkılması sonucu can kaybı yaşandığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail gemilerinin sabah saatlerinde Sur'un Nakura beldesi, Cebel el-Lebune ve Alma eş-Şaab bölgelerine topçu ateşi açtığı kaydedildi. Saldırının sonuçları hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

Çatışmanın Seyri: Saldırılar Devam Ediyor

Nebatiye ilindeki Yahmar eş-Şerif, El-Cami El-Kadim ve Et-Tahta mahallelerini hedef alan saldırılara da Arnun beldesi dahil oldu. Bu saldırılarda ölen ve yaralananların sayısıyla ilgili net bir bilgiye ulaşılamadı.

Önceki Çatışma Verileri

İsrail'in, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaları esnasında, toplamda 3,243 kişinin hayatını kaybettiği ve 14,134 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu sayı içinde 194’ü çocuk ve 621’i kadın olarak kaydedildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yapılan hava saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah, buna karşılık olarak İsrail’e roket ve füze saldırıları düzenliyor, ancak bu saldırılar sonucunda genellikle büyük bir hasar bildirilmediği kaydedildi.

Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgaları sürerken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen 561 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.