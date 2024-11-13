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İsrail Ordusundan Lübnan'da Kayıp: 6 Asker Öldü

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah ile çatışmada 6 askerini kaybettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 22:23
İsrail Ordusundan Lübnan'da Kayıp: 6 Asker Öldü

İsrail Ordusu, Lübnan'da 6 Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, bugün itibarıyla Lübnan'da düzenlediği karadan ve havadan saldırılar sırasında 6 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki bir köyde Hizbullah ile yaşanan çatışmada bu kayıpların meydana geldiği belirtildi.

Detaylar Açıklandı

Açıklamada, ölen askerlerden birinin yüzbaşı rütbesinde olduğu ve en az bir askerin de yaralandığı ifade edildi. İsrail ordusu, bu yıl 30 Eylül’de başlayarak Hizbullah’ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başlamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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