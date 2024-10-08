İsrail Ordusundan Lübnan'la Sınırda Tünel İddiası

İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Tünel Tespit Etti

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan sınırından İsrail topraklarına uzanan bir tüneli tespit ettiğini duyurdu. Ordudan yapılan resmi açıklamada, tünelin henüz inşaat aşamasındayken bulunarak imha edildiği belirtiliyor.

Tünelin Özellikleri

Açıklamada, tünelin İsrail topraklarına yaklaşık 10 metre kadar derinlikte girdiği, ancak tünelin İsrail tarafında herhangi bir çıkışının bulunmadığı ifade edildi. Nerede bulunduğu hakkında kesin bir bilgi verilmezken, güvenlik yetkilileri, tünelin daha fazla tehdit oluşturmasının önlendiğini vurguladı.

Tünelin durumu ve detayları konusunda daha fazla bilgi bekleniyor.