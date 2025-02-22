İsrail Ordusundan Lübnan Sınırında Araç Saldırısı: Yangın Çıktı

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki bir araca ateş açarak yangına neden oldu. Olayda ölü veya yaralı bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:16
İsrail Ordusundan Lübnan Sınırında Araç Saldırısı: Yangın Çıktı

İsrail Ordusunun Lübnan Sınırında Araç Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan sınırında yer alan bir araca ateş açarak yangın çıkmasına neden oldu. Olayla ilgili olarak Lübnan resmi ajansı NNA, Mercayun ilçesine bağlı Hula beldesinde gerçekleşen saldırının ayrıntılarını duyurdu. Saldırı sonucu aracın alev aldığı bildirildi, ancak bu olayda henüz ölü ya da yaralı bildirilmedi.

Ateşkes ve Çekilme Süreci

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkese göre, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktaları terk etmesi gerekiyordu. Fakat İsrail, Lübnan ordusunun bölgedeki kontrolünü sağlam olmadığı gerekçesiyle bu süreyi 18 Şubat'a kadar uzattı. Çekilme süreci sonucunda, 19 Şubat'ta Lübnan askerleri, İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede konuşlanırken, bazı yerlerde işgalin devam edeceği açıklandı.

Birleşmiş Milletler Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Lübnan’dan çekilme sürecini geciktirdiğini belirtmiş, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.

Sonuçlar

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucunda 80 kişi hayatını kaybederken, 270 kişi yaralanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Bazı Yollar Kapatıldı
2
Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama
3
Yunanistan'da Tren Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni
4
Çin, ChinaSat 10R İletişim Uydusunu Başarıyla Fırlattı
5
Kastamonu'da Diş Kliniği Çalışanları Kardan Adamı Protez Dişle Süsledi
6
Netanyahu'nun Güvenlik Toplantısı: Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılması Gecikebilir

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi