İsrail Ordusundan Lübnan Sınırında Araç Saldırısı: Yangın Çıktı

İsrail Ordusunun Lübnan Sınırında Araç Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan sınırında yer alan bir araca ateş açarak yangın çıkmasına neden oldu. Olayla ilgili olarak Lübnan resmi ajansı NNA, Mercayun ilçesine bağlı Hula beldesinde gerçekleşen saldırının ayrıntılarını duyurdu. Saldırı sonucu aracın alev aldığı bildirildi, ancak bu olayda henüz ölü ya da yaralı bildirilmedi.

Ateşkes ve Çekilme Süreci

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkese göre, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktaları terk etmesi gerekiyordu. Fakat İsrail, Lübnan ordusunun bölgedeki kontrolünü sağlam olmadığı gerekçesiyle bu süreyi 18 Şubat'a kadar uzattı. Çekilme süreci sonucunda, 19 Şubat'ta Lübnan askerleri, İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede konuşlanırken, bazı yerlerde işgalin devam edeceği açıklandı.

Birleşmiş Milletler Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Lübnan’dan çekilme sürecini geciktirdiğini belirtmiş, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.

Sonuçlar

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucunda 80 kişi hayatını kaybederken, 270 kişi yaralanmıştır.