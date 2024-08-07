İsrail Ordusundan Mevasi'ye Saldırı: 1 Kadın Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Mevasi'deki Bombardımanı

İsrail askeri güçlerinin, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilere ait bir kampa düzenlediği saldırıda, bir kadın hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Yerli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, daha önce "güvenli insani bölge" olarak ilan edilen Mevasi'deki kampta, barınan Filistinlileri hedef aldı. Han Yunus'ta bulunan Kuveyt Sahra Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisinin verdiği bilgiye göre, ilk belirlemelere göre, saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kadın bulunurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Önceki Saldırılar ve Sonuçlar

İsrail ordusu, Mevasi bölgesindeki çadırlar ile Gazze Şeridi'nde yer alan diğer barınma merkezlerine birden fazla saldırı düzenlemişti. 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'ye yapılan saldırılarda, 39 bin 653 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunların arasında 16 bin 314 çocuk ve 10 bin 980 kadın bulunmakta. Ayrıca, 91 bin 535 kişi yaralanmış durumdadır.

Sivil Altyapı Üzerindeki Etkiler

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil altyapının tahrip edilmesine yol açmıştır. Henüz enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, durum giderek kötüleşmektedir.