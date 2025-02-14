İsrail Ordusundan Nablus'ta Yerleşim Karşıtı Gösteriye Müdahale

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen yerleşim karşıtı gösteriye müdahale etti. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde yerleşim karşıtı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş yapan Filistinli göstericilere karşı gaz bombası kullanan İsrail ordusu, olay sırasında çok sayıda Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu. Beyta beldesindeki müdahalede bir genç, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Bu durum, Filistinli gençlerle İsrail güçleri arasında arbede yaşanmasına yol açtı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı olarak kabul edilmektedir. Bu bölgelerde ikamet eden yerleşimciler, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaktadır.

Özellikle, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar ile birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda kayda değer artış gözlemlenmiştir. Bu süreçte 167 çocuk olmak üzere toplam 909 Filistinli hayatını kaybetmiştir.