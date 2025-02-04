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İsrail Ordusundan Ocak Ayında 55 Filistinli Öldürüldü Açıklaması

İsrail ordusu, ocak ayında Batı Şeria'da 55 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 380 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 22:53
İsrail Ordusundan Ocak Ayında 55 Filistinli Öldürüldü Açıklaması

İsrail Ordusu'ndan Çarpıcı Açıklama

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da ocak ayında 55 Filistinliyi öldürdüğünü ve 380 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Ordunun yaptığı resmi açıklamada, öldürülen Filistinlilerin "İsrailli sivillere yönelik saldırılara karışanlar" ve "saldırı düzenlemek üzere olan kişiler" olduğu iddia edildi.

Baskınlar ve Zırhlı Araç Kullanımı

Açıklamada, gözaltına alınan 380 Filistinlinin ise aranan kişiler olduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun gerçekleştirdiği baskınların; işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Tubas vilayetlerinde yapıldığı belirtildi. Bu bölgelerde, ilk kez Eitan tipi zırhlı personel taşıyıcılarının kullanıldığı ifade edildi.

Güvenlik Önlemleri ve Artan Saldırılar

İsrail ordusunun Batı Şeria’daki operasyonlarının süreceğine işaret eden açıklamada, "Güvenlik güçleri, İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için Yehuda ve Samira (Batı Şeria) genelinde terörü engelleme faaliyetlerine devam edecek" denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Raporu

Filistin Sağlık Bakanlığı, yılın başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da, çoğunluğu Cenin kentinden, 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere toplam 70 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

Kıyasla Durum

İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gözaltı, baskın ve saldırılarda 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı ve 14 bin 300 kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarda ise 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu kayıpların 14 bininden fazlası enkaz altında kaybolanlar olarak kaydedildi.

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