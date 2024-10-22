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İsrail Ordusundan Roket Saldırısı Açıklaması

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 77 roket fırlatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 02:30
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 02:30
İsrail Ordusundan Roket Saldırısı Açıklaması

İsrail Ordusu: Lübnan’dan 77 Roket Fırlatıldı

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından ülkenin kuzeyine doğru 77 roketin fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada, fırlatılan roketlerden bazıları etkisiz hale getirilirken, bazıları da açık arazilere düştüğü belirtildi.

Detaylı Bilgilendirme

İsrail ordusu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, fırlatılan roketlerin 45 tanesinin Golan bölgesine düştüğünü ifade etti. Ayrıca, Yukarı Celil, Batı Celil ve Golan Tepeleri yönüne doğru fırlatılan 30 roket ile Beyt Şan Vadisi ve Menşiye tarafına fırlatılan 2 roketin bir kısmının da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Yangınlarla Mücadele

Roketlerin düşmesi sonucu, çeşitli yerlerde yangınlar meydana geldiği, bu yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi. Olay, bölgede gerginliğin artmasına neden olmakta ve uluslararası toplumda endişe yaratmaktadır.

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