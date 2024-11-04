İsrail Ordusundan Şam'a Hava Saldırısı Hesaplama

İsrail'in Hava Saldırısı Şam'da Gerçekleşti

İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik düzenlenen hava saldırısını üstlendi. İlgili açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Suriye'deki Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarına odaklandığı belirtildi.

Hedeflerin İçeriği

Açıklamada, İsrail tarafından vurulan hedeflerin, Hizbullah'ın istihbarat toplama ve değerlendirme faaliyetlerinden sorumlu birimler olduğu ifade edildi.

Suriye Rejimi'nin Tepkisi

Suriye rejimine ait SANA ajansının verdiği bilgilere göre, yerel saatle 18.05'te, Şam'ın güneyinde birkaç noktanın hava saldırısına tabi tutulduğu kaydedildi. Ayrıca, hava savunma sistemlerinin düşmanın Golan Tepeleri'nden gönderilen füzeleri önemli ölçüde etkisiz hale getirdiği, ancak bazı maddi hasarın meydana geldiği iddia edildi.

İsrail'in İcraatları

İsrail, 2011 yılında Suriye'de iç savaşın patlak vermesiyle birlikte zaman zaman İran destekli gruplar ve Suriye ordusuna ait askeri hedeflere saldırılar gerçekleştirmektedir.