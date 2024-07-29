İsrail Ordusundan Skandal İtiraf: Refah'taki Su Deposu Patlatıldı

İsrail Ordusu, Refah Kentindeki Su Deposunu Patlatma İtirafı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki su deposunun kendi askerleri tarafından patlatıldığını resmi olarak kabul etti. Olayla ilgili derhal bir soruşturma açıldığı bildirildi.

Uluslararası Hukuk İhlali Soruşturması

Haaretz gazetesinde yayınlanan bir habere göre, "İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde görev yapan askerlerin uluslararası hukuku ihlal ederek Refah kentindeki su deposunu patlatması nedeniyle soruşturma başlattı." denildi. Haberde, orduya bağlı 401. Zırhlı Tugay’ın askerlerinin, geçen hafta gerçekleştirdikleri patlatma eylemi için üstlerinden onay almadıkları vurgulandı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Anlar

Olayla ilgili bir İsrailli askerin, patlatma işleminin görüntülerini sosyal medya platformlarında "Cumartesi günü münasebetiyle Tel Sultan Mahallesi su deposunun yerle bir edilmesi" notuyla paylaştığı belirtildi. Bu durum, soruşturmanın başlangıç sonuçlarına göre işlemlerin başlatılmasına zemin hazırlayacak gibi görünüyor.

Güvenli Bölge Olarak Duyurulan Alan

Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusunun Refah kentinde havaya uçurduğu su deposunun, daha önce "güvenli bölge" olarak ilan ettiği bir bölgede yer aldığı dikkat çekti. İsrail'in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar, dünya genelinde çeşitli tepkilere neden oldu.

Saldırılardan Etkilenme Oranı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü operasyonlar sonucunda, yaklaşık 39 bin 363 Filistinli yaşamını yitirirken, bu rakamlar arasında 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadın da bulunuyor. 90 bin 923 kişi yaralanırken, hala enkaz altında binlerce insanın bulunduğu ifade ediliyor. Sivil altyapı ve hastanelerin hedef alınması, ciddi tahribatlara yol açıyor.