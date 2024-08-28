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İsrail Ordusundan Suriye'de Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Suriye-Lübnan sınırında İslami Cihad Hareketi'ne yönelik hava saldırısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 16:10
İsrail Ordusundan Suriye'de Hava Saldırısı

İsrail Ordusundan Hava Saldırısı Açıklaması

İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki bölgede İslami Cihad Hareketi'nden Faris Kasım'ı hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Detaylar ve Hedef

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırının, Suriye-Lübnan sınırında gerçekleştiği bildirildi. Saldırıda Faris Kasım'ın yaşamını yitirdiği iddia edildi fakat hangi hava aracının kullanıldığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Sosyal Medya ve İddialar

Suriye hükümetine yakın sosyal medya hesapları, saldırının İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından gerçekleştirildiği ve Şam'a yönelik bir hava saldırısında bulunduğunu öne sürdü. Ayrıca, İHA’nın Şam-Beyrut yolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldığı ifade ediliyor.

Ancak, bu saldırıda can kaybı olup olmadığına dair henüz kesin bir bilgi bulunmamakta.

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