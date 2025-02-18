İsrail Ordusundan Suriye'nin Dera Bölgesine Topçu Saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera bölgesinde sivil yerleşim alanlarına topçu saldırıları düzenledi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 21:50
İsrail Ordusundan Suriye'nin Dera Bölgesine Topçu Saldırısı

İsrail Ordusu, Suriye'nin Dera'sına Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera'nın güneybatısında, sivil yerleşim yerlerine yönelik topçu saldırıları gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu toplamda 9 topçu saldırısı düzenledi.

Saldırının Detayları

Saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin hedef alınması dikkat çekerken, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

İsrail'in Suriye Üzerindeki Etkisi

İsrail'in Suriye üzerindeki saldırıları, 8 Aralık 2024 tarihinde 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte artış gösterdi. Bu tarihten sonra, İsrail ordusu hava saldırıları ile Suriye ordusundan kalan askeri altyapıyı hedef alarak, Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletme çabalarını sürdürdü.

Kontrol Noktaları ve Maruz Kalınan Tahribat

İsrail ordusu, Dera ve Kuneytra illerinin kırsalında sık sık sivil yerleşimleri tahrip ederek kontrol noktaları kurmakta. Bu durum, bölgedeki gerginliği artıran önemli bir unsur haline geliyor.

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