İsrail Ordusundan Suriye'ye 500'ün Üzerinde Hava Saldırısı

İsrail Ordusundan Suriye'ye Büyük Hava Taarruzu

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’deki askeri hedeflere 500’den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırılarda Hedefler

Açıklamaya göre, düzenlenen hava saldırılarında savunma sistemleri ve uçak filoları yer aldı. Söz konusu saldırılar, Esed rejiminin çöküşünden sonraki 48 saat içinde gerçekleştirildi.

Hava saldırılarının, Suriye’deki gelişmiş uçaksavar füze sistemlerinin yüzde 90’ını ve hava savunma sistemlerinin ise yüzde 85’ini imha ettiği iddia edildi. Suriye’de bulunan Rus yapımı SU-22 ve SU-24 uçak filolarının tamamen kullanılamaz hale getirildiği, hava kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 40’ının imha edildiği belirtildi.

İsrail'in Saldırı İddiaları

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 9 Aralık’ta Lazkiye Limanı’na düzenledikleri operasyonda Suriye'nin deniz filosunu yok ettiklerini ifade etti. 10 Aralık tarihli haberde ise, 61 yıllık Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed’in düşmesinin ardından Suriye’ye, "İsrail tarihinin en büyük hava saldırılarından birinin gerçekleştirildiği" bilgisi paylaşıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin aynı tarihli değerlendirmesinde ise, "İsrail’in 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenlediği" vurgulandı.