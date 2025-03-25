İsrail Ordusundan Suriye'ye Hava Saldırısı: Humus Üsleri Hedef Alındı

İsrail Ordusu Suriye'deki Askeri Üslere Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Suriye’nin orta kesimindeki Humus ilinde bulunan askeri üsleri hedef aldığını açıkladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Humus ilindeki Tedmur ve T4 askeri hava üslerini vurduğu belirtildi.

Önceki Saldırılarla Paralellik

22 Mart’ta da aynı bölgede T4 Askeri hava üssü ile Tedmur ilçesindeki devrik rejime ait askeri noktalara hava saldırıları düzenlenmişti. Bu son saldırılar, İsrail’in Suriye topraklarındaki askeri varlığını artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İşgal ve Askeri Tansiyon

İsrail, 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, bu bölgeye bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmiştir. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin ötesine taşıyarak başkent Şam’ın yalnızca 20 kilometre uzağına kadar ulaşmış durumda.

1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması, Golan Tepeleri’ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirlemişti. Bununla birlikte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağına dair mesajlar vermekte ve Suriye’nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmaktadır.