İsrail Ordusundan Tulkerim'e Baskın: İki Aksa Komutanı Öldürüldü

İsrail Ordusunun Tulkerim'e Yönelik Baskını

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentine büyük bir baskın düzenledi. Baskında, Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı'ndan iki komutanın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Komutanların Öldüğü Suikast

El-Aksa Şehitleri Tugayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sair Ömer Ammara ve Memun Salih Şuraym isimli komutanların, İsrail'in Tulkerim'de gerçekleştirdiği suikast sonucu hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

İzbe Bölgesindeki Olaylar

Filistin resmi ajansı WAFA, Tulkerim'in doğusundaki İzbe bölgesine İsrail ordusunun askeri araçlarla baskın yaptığını ve bu operasyonda iki kişinin öldüğünü, bir çocuğun ise yaralandığını açıkladı. Olay sırasında, İsrail askerlerinin bölgedeki bir evi kuşattığı ve birçok insansız hava aracının bulunduğu kaydedildi.

Gazze'de Yıkıcı Etkiler

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk ve 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplam 43 bin 712 Filistinli yaşamını yitirdi, 103 bin 258 kişi ise yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Sivil altyapının da hedef alındığı saldırılarda, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları zarar görmekte. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim’den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden Yahudilerin saldırılarında, 167'si çocuk olmak üzere toplam 780 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.