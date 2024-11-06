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İsrail Ordusundan Yaralı Asker Raporu

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana çatışmalarda yaralanan askeri sayısını güncelledi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:06
İsrail Ordusundan Yaralı Asker Raporu

İsrail Ordusu Yaralı Asker Sayısını Açıkladı

İsrail ordusu, 24 saat içerisinde Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda 21 askerinin yaralandığını bildirdi.

Son Durum ve Genel Veriler

Bu veriler doğrultusunda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yaralanan toplam asker sayısı 5.282'ye ulaştı.

Ayrıca, aynı süreçte gerçekleşen çatışmalarda 780 İsrail askerinin, 368'inin Gazze'yi karadan işgal girişiminde hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

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