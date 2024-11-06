İsrail Ordusundan Yaralı Asker Raporu

İsrail Ordusu Yaralı Asker Sayısını Açıkladı
İsrail ordusu, 24 saat içerisinde Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda 21 askerinin yaralandığını bildirdi.
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Bu veriler doğrultusunda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yaralanan toplam asker sayısı 5.282'ye ulaştı.
Ayrıca, aynı süreçte gerçekleşen çatışmalarda 780 İsrail askerinin, 368'inin Gazze'yi karadan işgal girişiminde hayatını kaybettiği bilgisi verildi.